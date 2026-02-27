DaziN ha annunciato che trasmetterà in esclusiva streaming tutte le 104 partite del Mondiale 2026 in Italia. La piattaforma ha confermato che l'intero torneo sarà disponibile in diretta, garantendo la copertura completa dell'evento. La decisione interessa gli utenti italiani che potranno seguire le partite esclusivamente tramite il servizio online di DAZN.

È ufficiale: tutte le 104 partite della Coppa del Mondo FIFA 2026™ saranno trasmesse in diretta esclusiva su DAZN in Italia. Nessuna gara esclusa, nessun compromesso — dal primo minuto alla finale, il torneo più seguito al mondo tutto su un' unica piattaforma.? DAZN e FIFA rafforzano una partnership già storica, costruita sull'accordo per il Mondiale per Club FIFA 2025 e il rilancio di FIFA+. E la notizia migliore? Se sei già abbonato al piano Full o Family, il Mondiale è già incluso. Zero costi extra, un' estate intera di grande calcio. Iscriviti al canale per non perderti nessun aggiornamento su DAZN e FIFA 2026 Commenta qui sotto: guarderai il Mondiale su DAZN? Condividi la notizia con tutti i tifosi che conosci. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Mondiale 2026 su DAZN: tutte le 104 partite in esclusiva streaming

Mondiale 2026: DAZN in esclusiva con 104 partite, Rai in co-esclusivaDAZN si aggiudica i diritti per trasmettere in esclusiva tutte le 104 partite del prossimo Mondiale in Italia.

Solo in diretta su DAZN tutte le 104 partite della FIFA World Cup (Mondiali) 2026Dopo lo storico accordo con la FIFA per la trasmissione globale del Mondiale per Club FIFA 2025 e il rilancio di FIFA+ previsto per la prima metà di...

Mondiale 2026 su DAZN: tutte le 104 partite in esclusiva streaming

Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento.

Temi più discussi: Alla Rai i diritti per trasmettere in chiaro i Mondiali di calcio 2026; Mondiale in tv: la Rai annuncia 35 partite in chiaro. Dazn, accordo vicino per tutto il pacchetto; Dove si vedrà il Mondiale 2026? In Rai solo 35 partite in chiaro e l'Italia (se si qualifica); Rai si aggiudica i Mondiali di Calcio 2026: in chiaro 35 partite. A breve l’ufficializzazione di Dazn.

Mondiale 2026, rivoluzione streaming: in Italia tutte le 104 partite in esclusiva su DaznPer la prima volta, la Coppa del Mondo a 48 squadre sarà trasmessa integralmente in streaming: in Italia Dazn deterrà l’esclusiva di tutte le partite, con la Rai in co-esclusiva su 35 match ... ilsole24ore.com

Mondiali, su Dazn tutte le 104 partite. Diritti in chiaro alla Rai: la gaffe nell’annuncio e la risposta dopo il caso ATP FinalsMondiali, su Dazn tutte le 104 partite. Diritti in chiaro alla Rai: la gaffe nell’annuncio e la risposta dopo il caso ATP Finals ... sport.virgilio.it

Dal mondiale di calcio all'America's Cup, botta e risposta sui diritti tv. Dazn trasmetterà in Italia tutte le 104 partite, alla Rai la vela in esclusiva #ANSA - facebook.com facebook

Tv, Dazn ha raggiunto un accordo con la Fifa per trasmettere tutte le partite del Mondiale di calcio in programma quest'anno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico #ANSA x.com