Dazn trasmetterà tutte le 104 partite del Mondiale 2026 in Italia, offrendo una copertura completa dell’evento. Il CEO di Dazn Italia ha dichiarato di essere orgoglioso di poter raccontare integralmente questa competizione attraverso le proprie piattaforme. La decisione riguarda l’intero torneo, che si svolgerà in Nord America, con partite che saranno accessibili agli utenti italiani tramite il servizio di streaming.

Adesso è ufficiale: questa estate tutte le 104 partite dei Mondiali di calcio maschile saranno trasmesse in diretta solo su Dazn in Italia, segnando un nuovo capitolo nella diffusione del grande calcio in live streaming. “Avere tutte le partite del Mondiale solo su Dazn, in Italia, rappresenta un traguardo storico - dice Stefano Azzi, Ceo di Dazn Italia -. L’edizione 2026, la prima con un numero record di 48 squadre partecipanti, inaugura un’era entusiasmante per il calcio mondiale. Siamo orgogliosi di poter raccontare integralmente questo evento al pubblico italiano, continuando al contempo a investire in innovazione, qualità editoriale e contenuti premium". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mondiale 2026: in Italia tutte le 104 gare verranno trasmesse da Dazn

