Nella notte, le autorità italiane hanno bloccato l’accesso a circa 100 mila utenti coinvolti in attività di pirateria online. L’operazione, chiamata “Switch off”, è parte di un’azione internazionale contro il cybercrime e la diffusione illegale di contenuti audiovisivi. L’amministratore delegato di Dazn, Azzi, ha commentato che chi froda deve essere punito e che questa misura mira a contrastare efficacemente le truffe digitali.

Si è conclusa con numeri importanti l’indagine internazionale denominata "Switch off" che aveva come obiettivo il contrasto al cybercrime e alla pirateria audiovisiva. Pianificata e condotta dalla Procura della Repubblica di Catania, è stata effettuata con il coordinamento di Eurojust con le autorità giudiziarie dei singoli Paesi coinvolti, con il coinvolgimento e la collaborazione di Europol ed Interpol. L’indagine ha consentito di acquisire indizi di colpevolezza nei confronti dei 31 componenti di un gruppo criminale organizzato a carattere transnazionale, accusati della diffusione di palinsesti televisivi ad accesso condizionato, accesso abusivo a un sistema informatico, frode informatica, intestazione fittizia di beni e riciclaggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Maxi operazione anti pirateria: oscurati 100 mila utenti. L'ad di Dazn, Azzi: "Chi froda va punito"

Approfondimenti su Dazn Operazione

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Dazn Operazione

Argomenti discussi: 28/01/2026 - 94018.it; Cybercrime, maxi operazione contro la pirateria audiovisiva: blitz in Italia e in Europa; Catania, streaming illegale: vasta operazione anti-cybercrime in Italia ed Europa; Maxi operazione contro la pirateria audiovisiva: streaming illegale nel mirino in tutta Europa.

Maxi operazione anti pirateria: oscurati 100 mila utenti. L'ad di Dazn, Azzi: Chi froda va punitoL'indagine internazionale, denominata Switch off, era finalizzata al contrasto del cybercrime e alla pirateria audiovisiva. Oltre cento operatori della Polizia postale hanno effettuato perquisizioni ... gazzetta.it

Operazione anti pirateria audiovisiva, Trani tra le città coinvolteC'è anche Trani tra le città coinvolte nella maxi operazione anti pirateria eseguita dalla Polizia di Stato su disposizione della Procura di Catania che ha portato a perquisizioni e sequestri nei conf ... rainews.it

Maxi operazione anti pirateria della Polizia Postale di Catania: 31 indagati, oscurati 100mila utenti in Italia. La dimostrazione che quella pericolosa buffonata chiamata #PiracyShield messa in piedi da @AGCOMunica con #DAZN & C. non servirebbe. calcio x.com

Un vasto sistema di IPTV illegali consentiva di captare e rivendere illecitamente palinsesti live e contenuti on demand protetti da diritti televisivi, appartenenti alle principali piattaforme nazionali e internazionali, tra cui Sky, DAZN, Mediaset, Amazon Prime, Netfl - facebook.com facebook