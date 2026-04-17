Avvio in chiaroscuro per l’Italia con i quartetti a Hong Kong | uomini ultimi azzurre eliminate dopo il miglior crono

L’Italia ha iniziato la giornata a Hong Kong con le gare dei quartetti di atletica. La squadra maschile si è classificata all’ultimo posto, mentre le atlete sono state eliminate dopo aver realizzato il miglior tempo stagionale. Nella prima prova femminile, le azzurre hanno affrontato la Gran Bretagna e hanno concluso con un tempo di 4:19.

AGGIORNAMENTO ORE 10.00. L’Italia femminile ha affrontato la Gran Bretagna nel primo turno: le azzurre hanno chiuso con l’alto tempo di 4:19.301, accusando più di sei secondi di distacco dalla Gran Bretagna (4:12.897). Le britanniche e la Nuova Zelanda (4:10.351 contro la Cina) si affronteranno nella finale per il primo posto, mentre per il terzo gradino del podio si sfideranno la Cina (4:14.922) e la Francia (4:12.753 contro il Giappone). Italia fuori dalle prime quattro posizioni dopo aver firmato il miglior tempo in qualificazione. — A Hong Kong (Cina) è incominciato il fine settimana riservato alla tappa della Coppa del Mondo di ciclismo su pista.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Avvio in chiaroscuro per l’Italia con i quartetti a Hong Kong: uomini ultimi, azzurre eliminate dopo il miglior crono Notizie correlate Prima con le donne, ultima con gli uomini! Avvio in chiaroscuro per l’Italia con i quartetti a Hong KongA Hong Kong (Cina) è incominciato il fine settimana riservato alla tappa della Coppa del Mondo di ciclismo su pista. Hong Kong, inseguimento a squadre: bene le donne, fuori gli uominiLa tappa asiatica della Coppa del Mondo di ciclismo su pista ha preso ufficialmente il via a Hong Kong, ottimo inizio per le donne, mentre faticano... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Prima con le donne, ultima con gli uomini! Avvio in chiaroscuro per l’Italia con i quartetti a Hong Kong; Prima con le donne ultima con gli uomini! Avvio in chiaroscuro per l’Italia con i quartetti a Hong Kong. Prima con le donne, ultima con gli uomini! Avvio in chiaroscuro per l’Italia con i quartetti a Hong KongA Hong Kong (Cina) è incominciato il fine settimana riservato alla tappa della Coppa del Mondo di ciclismo su pista. Avvio in chiaroscuro per l'Italia, ... oasport.it