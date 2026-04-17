Nella giornata di oggi, la Questura di Campobasso ha proseguito le operazioni investigative legate a un caso di avvelenamento con ricina. La persona coinvolta in questa vicenda è stata nuovamente sottoposta a interrogatorio dopo ore di martellante attività da parte degli investigatori. L’indagine resta aperta e continua a focalizzarsi sulla complessa vicenda, senza che siano stati divulgati ulteriori dettagli pubblici.

La Questura di Campobasso è tornata a essere il fulcro di un’attività investigativa febbrile, ospitando un nuovo capitolo di un’inchiesta che sembra non concedere tregua. Nel pomeriggio di giovedì, una persona considerata dagli inquirenti “informata sui fatti” è stata trattenuta per oltre quattro ore negli uffici della Squadra Mobile. Il colloquio si è svolto in un clima di estrema riservatezza, con l’obiettivo di incrociare le testimonianze già raccolte e colmare i vuoti su quella che è ormai passata alle cronache come «l’ultima cena». Al momento, il riserbo degli investigatori resta massimo: l’audizione punta a cristallizzare dettagli logistici e legami di prossimità con le vittime, cercando conferme decisive per chiudere il cerchio sul giallo di Pietracatella.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Avvelenate con la ricina, proprio lei interrogata ancora: martellata per ore

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