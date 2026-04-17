Avril Lavigne ha pubblicato nella giornata di ieri una cover di Ironic, super hit di Alanis Morissette datata 1996, contenuta nell’album Jagged Little Pill. La cover segna il suo ritorno sulle scene a distanza di sei mesi dalla collab con gli Yellowcard per il singolo You Broke Me Too nell’ottobre 2025. Il brano fa parte della colonna sonora della commedia romantica canadese Mile End Kicks, in uscita oggi 17 aprile nelle sale cinematografiche canadesi. La cover rimane fedele alla versione originale della Morissette, che si apre con la stessa voce morbida e lo stesso riff di chitarra acustica del brano pubblicato nel 1996, prima che la traccia esploda con una band guidata dalla chitarra elettrica sull’inciso.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Avril Lavigne ha realizzato una cover del brano “Ironic” di Alanis Morissette per la colonna sonora di un film

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