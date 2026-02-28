La Base Usaf di Aviano ha aumentato le misure di sicurezza, adottando un livello di allerta più elevato. Questa decisione arriva in seguito a un possibile rischio di attacchi dell’Iran alle infrastrutture statunitensi. Le autorità hanno rafforzato i controlli e le operazioni di sorveglianza per garantire la protezione della base militare. La situazione viene monitorata attentamente da parte delle forze di sicurezza.

AVIANO (PORDENONE) - Base Usaf di Aviano sorvegliata speciale: misure straordinarie a poche ore dall’attacco di Israele all’Iran per la storica struttura militare statunitense nodo strategico per le operazioni Usa in Europa e nel Mediterraneo. Un rafforzamento della sicurezza, con pattuglie potenziate, controlli rigorosi e monitoraggio costante, su regia della Prefettura, che aggiorna quotidianamente le strategie per prevenire possibili minacce. Innalzato nella serata di sabato il livello di allerta all’entrata dell’aeroporto "Pagliano e Gori", sede del 31st Fighter Wing. Dopo essere stato per due anni “Bravo plus”, sulla scala di 5 (Normale, Alpha, Bravo, Charlie e Delta) sta per essere alzato al grado "Charlie". 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Aviano, innalzata l'allerta sicurezza alla Base Usaf. Misure antiterrorismo per i possibili attacchi dell'Iran alle infrastrutture degli Stati Uniti

Base Usaf di Aviano, innalzata l'allerta sicurezza. Misure antiterrorismo per i possibili attacchi dell'Iran alle infrastrutture degli Stati UnitiAVIANO (PORDENONE) - Base Usaf di Aviano sorvegliata speciale: misure straordinarie a poche ore dall’attacco di Israele all’Iran per la storica...

Leggi anche: Aviano, l'aereo dell'apocalisse di Trump alla base Usaf: il gemello dell?Air Force One pronto alla risposta in caso di guerra nucleare

Contenuti utili per approfondire Base Usaf.

Temi più discussi: Base Usaf di Aviano, innalzata l'allerta sicurezza. Misure antiterrorismo per i possibili attacchi dell'Iran alle infrastrutture degli...; Donna investe un adolescente che attraversa la strada: positiva all'alcoltest, denunciata e patente ritirata. Il ragazzo portato in...; Ladri in casa dell'ex sindaco Sigalotti, porta forzata e spariti vestiti e ricordi preziosi: Non ci si sente più sicuri; Mamma accompagna il figlio a sciare, ha un malore e si accascia in pista: salvata dai carabinieri.

Base Usaf di Aviano, innalzata l'allerta sicurezza. Misure antiterrorismo per i possibili attacchi dell'Iran alle infrastrutture degli Stati UnitiAVIANO (PORDENONE) - Base Usaf di Aviano sorvegliata speciale: misure straordinarie a poche ore dall’attacco di Israele all’Iran per la storica struttura militare statunitense ... ilgazzettino.it

Tensione internazionale, scatta l’allerta Charlie alla Base di Aviano: «sorvegliata speciale»Il passaggio da Bravo plus a Charlie comporta verifiche più stringenti agli ingressi, pattugliamenti più frequenti e una vigilanza costante sulle aree ritenute esposte. Non è stato disposto il divieto ... nordest24.it

Base Usaf di Aviano, innalzata l'allerta sicurezza. Misure antiterrorismo per i possibili attacchi dell'Iran alle infrastrutture degli Stati Uniti facebook

Portogallo: polemica su uso base aerea Lajes da parte degli Usa x.com