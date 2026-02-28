La base Usaaf di Aviano è stata posta sotto stretta sorveglianza a causa delle recenti tensioni tra Israele e Iran. Le autorità hanno attuato misure di sicurezza rafforzate per prevenire eventuali attacchi mirati alle infrastrutture statunitensi presenti nella struttura. La decisione è stata presa poche ore dopo l’attacco di Israele all’Iran, che ha aumentato la preoccupazione sulla possibile escalation di azioni ostili.

AVIANO (PORDENONE) - Base Usaf di Aviano sorvegliata speciale: misure straordinarie a poche ore dall’attacco di Israele all’Iran per la storica struttura militare statunitense nodo strategico per le operazioni Usa in Europa e nel Mediterraneo. Un rafforzamento della sicurezza, con pattuglie potenziate, controlli rigorosi e monitoraggio costante, su regia della Prefettura, che aggiorna quotidianamente le strategie per prevenire possibili minacce. Innalzato nella serata di sabato il livello di allerta all’entrata dell’aeroporto "Pagliano e Gori", sede del 31st Fighter Wing. Dopo essere stato per due anni “Bravo plus”, sulla scala di 5 (Normale, Alpha, Bravo, Charlie e Delta) è stato alzato al grado "Charlie". 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Base Usaf di Aviano, innalzata l'allerta sicurezza. Misure antiterrorismo per i possibili attacchi dell'Iran alle infrastrutture degli Stati Uniti

