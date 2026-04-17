Avengers | Doomsday svelato un altro ritorno nel MCU

È stato annunciato che nel prossimo film del Marvel Cinematic Universe diretto dai fratelli Russo ci saranno nuovi ritorni di personaggi noti. La lista degli attori coinvolti è stata aggiornata grazie a un post pubblicato online, confermando la presenza di alcuni interpreti già visti in precedenza nei film della saga. La produzione è in fase di sviluppo e l'uscita è prevista per i prossimi mesi.

La lista degli interpreti coinvolti nell'atteso film diretto dai fratelli Russo si è arricchita ulteriormente, come svelato da un post online. Il cast di Avengers: Doomsday si è arricchito con un ulteriore ritorno nel MCU. Nelle ultime ore, infatti, una star dei film dedicati alle avventure di Ant-Man ha confermato la sua presenza nell'atteso progetto. Non proseguite con la lettura se non volete! Chi ha annunciato il proprio ritorno nel MCU? A confermare il proprio coinvolgimento in Avengers: Doomsday è stata l'attrice Kathryn Newton, interprete di Cassie Lang in Ant-Man and the Wasp: Quantumania. La giovane attrice ha svelato di far parte del cast con un video condiviso sui social media in cui apre uno scatolone che contiene la sedia .🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Avengers: Doomsday | Solo al Cinema 16 Dicembre 2026

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