Avengers | Doomsday un personaggio importante escluso dal film? Il rumor sul debutto cancellato nel MCU

Una voce circola tra gli appassionati di Marvel: sembra che uno dei personaggi più attesi, Avengers: Doomsday, possa essere stato tagliato dal film. Secondo le indiscrezioni, il debutto di un personaggio importante nel nuovo capitolo del MCU sarebbe stato cancellato. La notizia non è ancora ufficiale, ma sta facendo discutere tra i fan, che si chiedono quali cambiamenti ci saranno nel film finale.

Uno dei nomi accostati al prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe potrebbe essere stato escluso dal progetto, secondo le ultime voci. Continuano a circolare diversi rumor intorno al prossimo progetto del Marvel Cinematic Universe, Avengers: Doomsday, come spesso accade per l'MCU a causa del riserbo intorno ai dettagli dei film e delle serie tv del franchise. L'ultimo rumor ad essere circolato online che riguarda il film dei fratelli Anthony e Joe Russo coinvolge un personaggio che lo scorso anno sembrava essere in procinto di entrare nell'universo cinematografico della Marvel. Ghost Rider fuori da Avengers: Doomsday: cosa dice il nuovo rumor Nel 2025 era circolata la voce di un coinvolgimento di Ghost Rider in Avengers: Doomsday; un'idea che sembrava avere un senso,

