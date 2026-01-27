Avengers | Doomsday Chris Evans torna nel MCU | la reazione timorosa di Channing Tatum

Chris Evans ritorna nel Marvel Cinematic Universe, suscitando interesse tra i fan e gli addetti ai lavori. La notizia ha coinvolto anche Channing Tatum, che ha espresso una reazione timorosa alla domanda sul possibile rientro dell’attore nel franchise. Questa nuova apparizione conferma l’interesse continuo per le produzioni Marvel, mantenendo viva l’attenzione sul futuro degli Avengers e sulle dinamiche dei personaggi.

La star di Magic Mike ha risposto alla domanda sul prossimo rientro nel franchise dell'interprete di Steve RogersCaptain America. I fan da tempo si chiedevano se Chris Evans sarebbe davvero tornato in Avengers: Doomsday, il prossimo capitolo in lavorazione del Marvel Cinematic Universe. Ora che la sua presenza è stata confermata, Channing Tatum ha risposto ad una domanda sulla notizia. La star sarà presente nei panni di Gambit e ha cercato in realtà di svicolare la domanda circa il ritorno del collega nel prossimo attesissimo lungometraggio dell'universo Marvel sul grande schermo, che il pubblico spera possa rivelarsi un ritorno all'età dell'oro della saga. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

In questo articolo si approfondisce la recente dichiarazione di Channing Tatum riguardo ai rischi di spoiler e alla sua esperienza nel settore cinematografico.

