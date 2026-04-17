Al CinemaCon 2026 è stato annunciato un nuovo membro del cast di Avengers: Doomsday, che include un attore già visto in Quantumania. Dopo l’annuncio del ritorno di Chris Evans nel ruolo di Steve Rogers, l’attenzione si sposta su questa aggiunta al cast. La produzione del film prosegue con nuovi dettagli confermati durante la manifestazione, senza ulteriori specifiche sui ruoli o sulle riprese.

Il puzzle di Avengers: Doomsday continua a comporsi e, dopo la bomba atomica del ritorno di Chris Evans nei panni di Steve Rogers, il CinemaCon 2026 ha servito un’altra conferma ufficiale. Mentre il web scommetteva su ritorni impossibili o nuovi ingressi roboanti, i Marvel Studios hanno giocato d’astuzia, confermando un legame fondamentale con la “vecchia” gestione della Saga del Multiverso. In breve. Nuova conferma: Kathryn Newton tornerà ufficialmente nei panni di Cassie Lang.. La scena: Nel trailer mostrato a porte chiuse, Cassie appare in un momento tenero mentre bacia sulla fronte il padre, Scott Lang ( Paul Rudd ).. Young Avengers in arrivo? La presenza di Cassie rafforza l’ipotesi della formazione del team di giovani eroi già accennato in The Marvels.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Avengers: Doomsday: Il cast si allarga, torna un volto di Quantumania (ma non è chi pensavate)

Avengers: Doomsday | Estreno 17 de diciembre 2026, solo en cines

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