Il merchandise di Avengers: Doomsday rivela finalmente il volto di Doctor Doom, mostrando un aspetto decisamente severo e inquietante. Le immagini diffuse confermano l’aspetto minaccioso del personaggio interpretato da Robert Downey Jr., senza lasciare spazio a dubbi sul suo aspetto inedito. Le anticipazioni sul film continuano a circolare, ma questa è la prima conferma visiva del look di Doom.

Le anticipazioni su Doomsday si sprecano, ma a confermare l'aspetto truce del personaggio di Robert Downey Jr. è un portachiavi targato Marvel. I teaser di Avengers: Doomsday lanciati a Natale ci hanno negato la visione di Doctor Doom, ma a dare qualche soddisfazione ai fan ci pensa il merchandise. Circolano in rete foto di un gadget a tema Doomsday che avrebbero svelato il volto del personaggio interpretato da Robert Downey Jr. confermandone la natura truce da villain. Primo sguardo a Victor Von Doom: i dettagli del leak Il ritorno di Robert Downey Jr. annunciato in pompa magna al San Diego Comic-Con del 2024 ha scioccato i fan, soprattutto perché il nuovo personaggio interpretato dal divo non sarà uno dei buoni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, il merchandise svela il volto (truce) di Doctor Doom

Articoli correlati

Avengers: Doomsday – Il secondo trailer al cinema svela quanto è potente Doctor Doom (e fa tremare Thor)Se pensavate che il ritorno di Steve Rogers fosse l’unica bomba sganciata dalla campagna marketing dei Marvel Studios, vi sbagliavate.

Avengers: Doomsday, Trapelata la Trama? Thor contro Doctor Doom in un Epico Scontro in 5 Atti Le ultime indiscrezioni dal web disegnano un quadro colossale per il prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe.

Avengers: Doomsday | Full Trailer | Marvel Studios | Concept

Tutto quello che riguarda Doctor Doom

Temi più discussi: Avengers: Doomsday, the Marvel blockbuster that challenges Dune 3 and relaunches the Cinematic Universe; Avengers: Doomsday, Victor Von Doom potrebbe interferire con la TVA; Marvel e DC: fino a otto trailer cinematografici attesi entro la fine del 2026.

Avengers: Doomsday, il merchandise svela il volto (truce) di Doctor DoomLe anticipazioni su Doomsday si sprecano, ma a confermare l'aspetto truce del personaggio di Robert Downey Jr. è un portachiavi targato Marvel. movieplayer.it

Avengers: Doomsday, il merchandising ufficiale svela il minaccioso Dottor Destino di Robert Downey Jr.Il Dottor Destino di Robert Downey Jr. appare in un nuovo prodotto di Avengers: Doomsday, offrendo un primo sguardo al villain MCU. cinefilos.it

Pre-Order Mezco Toyz One:12 Collective Figure Marvel - Doctor Doom. €.208 https://www.facebook.com/groups/466668527747524 https://www.instagram.com/infinitydreamstoystore https://chat.whatsapp.com/LlWLPAoOuX7D7fhbSmwzNx "La rovina non è la - facebook.com facebook

Se viene colaboración de Marvel y Oreo con Doctor Doom. x.com