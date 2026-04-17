Avellino dove l' unità del centrodestra dura meno di un matrimonio in municipio

A Avellino, il centrodestra si trova di fronte a una situazione complicata prima ancora di iniziare la campagna elettorale. Il partito ha scelto un candidato, ma successivamente ha perso il suo sostegno, lasciando tutto in sospeso. La vicenda si è svolta rapidamente, senza che si arrivasse a un confronto diretto con gli elettori o a una campagna elettorale vera e propria.