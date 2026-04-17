Avellino dove l' unità del centrodestra dura meno di un matrimonio in municipio
A Avellino, il centrodestra si trova di fronte a una situazione complicata prima ancora di iniziare la campagna elettorale. Il partito ha scelto un candidato, ma successivamente ha perso il suo sostegno, lasciando tutto in sospeso. La vicenda si è svolta rapidamente, senza che si arrivasse a un confronto diretto con gli elettori o a una campagna elettorale vera e propria.
Ad Avellino il centrodestra ha trovato un candidato, se lo è fatto sfuggire di mano, e adesso può ricominciare da capo — tutto questo senza nemmeno arrivare alla campagna elettorale. Un'efficienza rovesciata che, a pensarci bene, richiede talento.Fabio Benigni, presidente dell'Ordine degli.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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