Avellino condoni edilizi falsi | ordinanza di demolizione e archivi sequestrati

A Avellino, il Comune ha emesso un’ordinanza di demolizione riguardante alcuni immobili coinvolti in un’indagine della Procura sui condoni edilizi considerati illegittimi. L’inchiesta ha portato al sequestro di materiali e documenti relativi alle pratiche edilizie contestate. La vicenda si inserisce in un procedimento giudiziario in cui si stanno verificando presunte irregolarità nelle pratiche di condono edilizio.

Ad Avellino il Comune ha emesso una nuova ordinanza di demolizione nell'ambito dell'inchiesta della Procura sui condoni edilizi illegittimi. Il provvedimento, a firma del dirigente Luigi Cicalese, riguarda un soppalco ricavato all'interno di un garage e una veranda in via Pellecchia, ex traversa.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Condoni falsi ad Avellino: continuano senza sosta le demolizioni Soldi incassati, lavori mai partiti: 810 mila euro sequestrati per falsi bonus ediliziIndagine della Guardia di Finanza di Messina su crediti fiscali inesistenti ceduti e monetizzati: coinvolti due soggetti e una cooperativa, tra... Contenuti utili per approfondire Avellino, inchiesta condoni falsi al Comune: martedì incarico al consulenteInchiesta condoni falsi al comune di Avellino: fissata la data per il conferimento dell'incarico al consulente tecnico che dovrà eseguire l'accertamento irripetibile. Il 23 dicembre alle ore 12, il ... ilmattino.it Frode ecobonus record ad Avellino, sequestrati 1,6 miliardi di crediti falsi e arrestate 14 personeUn’operazione record della Guardia di finanza di Avellino ha smascherato una frode mastodontica legata agli ecobonus, con interventi di efficientamento energetico completamente inventati, in alcuni ... blitzquotidiano.it