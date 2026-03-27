Un’operazione delle forze dell’ordine ha portato al sequestro di 810 mila euro, derivanti da crediti fiscali relativi a bonus edilizi, che erano stati incassati senza che fossero stati avviati i lavori di ristrutturazione. Le somme venivano regolarmente accreditate, ma gli investigatori hanno accertato che dietro quei pagamenti non c’erano cantieri né interventi di riqualificazione edilizia.

Indagine della Guardia di Finanza di Messina su crediti fiscali inesistenti ceduti e monetizzati: coinvolti due soggetti e una cooperativa, tra autocertificazioni irregolari, immobili fantasma e flussi di denaro sospetti I soldi arrivavano regolarmente, accreditati dopo la cessione dei crediti fiscali. Ma dietro quelle somme, secondo gli investigatori, non c’erano né cantieri né lavori di riqualificazione. È da qui che prende forma l’indagine che ha portato, oggi, al sequestro preventivo di oltre 810 mila euro disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Messina, su richiesta della Procura. Nel mirino due persone fisiche e una società cooperativa a loro riconducibile, coinvolte in un presunto sistema di indebita percezione di bonus edilizi ed ecobonus. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Soldi incassati, lavori mai partiti: 810 mila euro sequestrati per falsi bonus edilizi

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