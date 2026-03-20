A Avellino, il Comune ha emesso tre ordinanze di demolizione, due delle quali riguardano immobili coinvolti in un'inchiesta penale aperta dalla Procura locale. Le demolizioni procedono senza sosta, mentre le autorità continuano a intervenire per rimuovere costruzioni considerate illegittime. La situazione riguarda principalmente edifici che sono al centro di indagini giudiziarie e che sono stati oggetto di provvedimenti amministrativi.

Avellino. Il Comune ha emesso tre ordinanze di demolizione. Due riguardano immobili al centro di un'inchiesta penale aperta dalla Procura di Avellino. La terza è un provvedimento amministrativo autonomo, senza connessioni con le indagini in corso. A firmare i provvedimenti è Luigi Cicalese, ingegnere, dirigente del settore urbanistico comunale. Le ordinanze relative a via Pennini e contrada Sant'Eustacchio sono annullamenti d'ufficio. Nel testo si legge che sono stati adottati per via di dichiarazioni risultate false. I destinatari hanno novanta giorni per adeguarsi. Le verifiche interne hanno fatto emergere un dato preciso. Nel registro delle domande di condono edilizio, il numero di protocollo associato alle pratiche contestate risulta intestato a un soggetto diverso da quello che aveva richiesto la sanatoria. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Condoni fantasma ad Avellino, continua l'inchiesta... e anche le demolizioni

Leggi anche: Niscemi: Sarracino, 'destra pensa solo ad opere inutili e condoni'

Aggiornamenti e notizie su Condoni falsi

Discussioni sull' argomento Condoni falsi ad Avellino: continuano senza sosta le demolizioni; Avellino, inchiesta condoni: raffica di ordinanze di demolizione e ripristino.

Avellino, inchiesta condoni: raffica di ordinanze di demolizione e ripristinoFirmati altri tre provvedimenti per opere considerate abusive ... msn.com

Avellino, condoni falsi: firmata la sesta ordinanza di demolizione delle opereL'inchiesta sui condoni falsi al momento conta quindici indagati accusati di falso ... msn.com

FALSI CONDONI: DEPOSITO TRASFORMATO IN ATTICO AL CORSO. IL COMUNE: “DEMOLITE” Firmate in Comune due nuove ordinanze di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per altrettanti, nuovi presunti falsi condoni. Cresce ancora il numero de facebook