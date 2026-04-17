Avamposto Trieste | la mostra sull' esercito durante la Guerra fredda

Il Circolo unificato dell’esercito Villa Italia ospiterà la mostra “Avamposto Trieste”, incentrata sul periodo della Guerra fredda. Occasione anche della presentazione del libro dell'autore Pierpaolo Donvito, “Avamposto Trieste” edito da Luglio Editore (2026), nella giornata di mercoledì 22.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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