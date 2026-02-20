Linee Sottili Concetti Profondi | Bisturi in mostra all’Avamposto di Firenze

BISTURI, artista noto per il suo stile preciso e deciso, espone le sue opere all’Avamposto di Firenze. La mostra intitolata “Linee Sottili, Concetti Profondi” mette in mostra una serie di lavori realizzati con tecniche che richiamano il bisturi. L’artista ha scelto di usare linee nette e dettagli minuziosi per comunicare temi complessi. L’evento si svolge nel centro culturale di Cinque Punte, offrendo al pubblico un’occasione unica di scoprire il suo approccio artistico.

L'Avamposto – Centro Culturale Cinque Punte prosegue il suo percorso di valorizzazione degli artisti emergenti del panorama fiorentino ospitando la personale di BISTURI, visual artist noto per il suo segno netto e chirurgico. La mostra, intitolata Linee Sottili, Concetti Profondi, presenta un ciclo di opere incentrate sulla frammentazione e ricomposizione del volto umano.Dietro lo pseudonimo BISTURI si cela Gianmarco Sieni, artista che ha scelto un nome fortemente evocativo. Il bisturi è la lama chirurgica per eccellenza: uno strumento di precisione capace di incidere e portare alla luce ciò che si trova sotto la superficie.