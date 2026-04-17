Autotrasporto rischio concreto del fermo dei servizi

Il Comitato esecutivo di Unatras si è riunito di recente per discutere delle future azioni nel settore dell’autotrasporto. La decisione presa potrebbe portare a uno sciopero che coinvolgerebbe l’intero comparto, con il rischio di un fermo dei servizi di trasporto su strada. La situazione si sta facendo più critica, e le possibili conseguenze sono al centro delle discussioni tra le aziende e le associazioni di categoria.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Riunione decisiva del Comitato esecutivo Unatras. L’intero settore dell’autotrasporto si avvicina concretamente alla possibilità di proclamare un blocco dei servizi di trasporto su strada. È quanto emerge dalle informazioni che filtrano dalla riunione attualmente in corso del Comitato esecutivo di Unatras, l’Unione Nazionale delle Associazioni dell’Autotrasporto Merci. Una decisione che coinvolge tutta la categoria. Secondo le indiscrezioni, tutta la categoria sarebbe pronta a intraprendere un’azione coordinata, segnale di un clima di forte tensione nel comparto. L’incontro in corso appare quindi decisivo per stabilire i prossimi passi, con la possibilità concreta che venga annunciato a breve uno stop generalizzato delle attività di trasporto su gomma.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Autotrasporto, rischio concreto del fermo dei servizi Codognotto & WINDTRE BUSINESS: cybersecurity e continuità operativa nella logistica internazionale Notizie correlate Autotrasporto pronto al blocco dei serviziL’intera categoria dell’autotrasporto è pronta a proclamare il blocco dei servizi di trasporto su strada. L'autotrasporto va verso il blocco dei serviziL'intera categoria dell' autotrasporto è pronta a proclamare il blocco dei servizi di trasporto su strada. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Caro carburante, autotrasportatori sardi in ginocchio: Settore al collasso, aziende a rischio chiusura e cassa integrazione; Guerra in Iran e crisi energetica: A rischio servizi essenziali per cittadini e imprese; Carburanti, Rixi: autotrasporto in perdita, l’Ue deve cambiare rotta; Caro gasolio, Cna e Confartigianato Pesaro Urbino: I trasportatori lavorano in perdita, rischio collasso. Sciopero autotrasporto per 5 giorni: stop ai camion e rischio blocchi in tutta ItaliaIl settore dell’autotrasporto si ferma per cinque giorni e lancia un segnale forte al Governo: il caro carburante sta mettendo in ginocchio migliaia di imprese, con il rischio concreto di blocchi nell ... msn.com Italia a rischio paralisi, il grido d’allarme dell’autotrasporto contro il caro carburanteAutotrasporto verso il blocco: caro carburante e costi in aumento mettono in crisi il settore, con rischi concreti per trasporti, distribuzione e prezzi ... virgilio.it AUTOTRASPORTO SICILIA, SCIOPERO SOSPESO: ATTESA PER IL VERTICE A ROMA | I dettagli leggi --> https://www.teleone.it/2026/04/17/autotrasporto-in-sicilia-sciopero-sospeso-attesa-per-il-vertice-decisivo-a-roma/ facebook Autotrasporto, il fermo della Sicilia preoccupa i produttori I Consorzi Igp commentano lo stop totale in tutta la regione dalle 23:59 di oggi alle 23:59 di sabato 18 aprile #trasporti #sicilia #arance #igp @AranciaRossa_IG @raffaelaqu x.com