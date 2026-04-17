L’intera categoria dell’autotrasporto si prepara a sospendere i servizi di trasporto su strada. La decisione arriva in seguito a tensioni e richieste non accolte, portando gli operatori a manifestare il loro malcontento con un possibile stop delle attività. La situazione potrebbe determinare ripercussioni sulla distribuzione di merci e sulla logistica, con un intervento che potrebbe coinvolgere diverse aree del settore.

L’intera categoria dell’autotrasporto è pronta a proclamare il blocco dei servizi di trasporto su strada. E’ quanto trapela dalla riunione del Comitato esecutivo di Unatras, (Unione Nazionale Associazioni Autotrasporto Merci), in corso in queste ore. ansa.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Autotrasporto pronto al blocco dei servizi

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