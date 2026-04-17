Autotrasportatori convocati al Ministero sospeso lo stop ai tir

Gli autotrasportatori sono stati convocati al Ministero, portando alla sospensione dello sciopero che aveva bloccato il traffico di tir diretti in Sicilia. La decisione di interrompere la protesta arriva dopo diversi giorni di blocco, durante i quali i veicoli pesanti non hanno potuto consegnare merci nell'isola. La misura riguarda i mezzi che quotidianamente riforniscono la regione di generi alimentari, materiali e altri prodotti essenziali.

Dopo giorni di protesta arriva lo stop. Sospeso il blocco dei tir che ogni giorno riforniscono la Sicilia di ogni genere di merce. Il ministero Infrastrutture e Trasporti ha infatti convocato per il prossimo 22 aprile una delegazione di autotrasportatori siciliani. Un incontro chiesto con forza.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Trasportatori siciliani convocati al Mit, sospeso il fermo dei TirIl comitato trasportatori siciliani è stato convocato al Mit per la prossima settimana, come aveva chiesto, e ha sospeso il fermo dei Tir cominciato... Tir in sciopero: Bella (Cts) "Noi siciliani non convocati al ministero dei Trasporti, resta il blocco""Venerdì ci sarà un incontro al ministero dei Trasporti, ma i punti per cui noi abbiamo proclamato il fermo non sono all'ordine del giorno. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Autotrasportatori convocati al Ministero, sospeso lo stop dei tir; Tir in sciopero: Bella (Cts) Noi siciliani non convocati al ministero dei Trasporti, resta il blocco; Autotrasportatori siciliani convocati al Mit, sospeso il fermo; Autotrasportatori siciliani convocati da Salvini: protesta sospesa. Convocazione al ministero: gli autotrasportatori sospendono la serrataIl ministro dei Trasporti Matteo Salvini e il suo vice Edoardo Rixi hanno convocato il Comitato autotrasportatori Sicilia al ministero per nercoledì prossimo alle 22. Gli autotrasportatori che da gior ... rainews.it Caro gasolio, confronto con gli autotrasportatori convocati a RomaSi profila un possibile superamento della protesta degli autotrasportatori siciliani, in atto da tre giorni contro l’aumento del costo del gasolio. La ... canalesicilia.it Autotrasportatori siciliani convocati da Salvini: protesta sospesa Bella: "Incontro il 22 aprile al ministero... ARTICOLO+VIDEO - facebook.com facebook