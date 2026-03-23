Autostrada A11 | chiusura notturna tratto Lucca est-Pisa nord

L’area di servizio “Migliarino nord”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00. -sarà chiuso, per chi percorre la A12 Genova-Rosignano il Ramo di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Pisa. -sarà chiuso, per chi percorre la D11 Diramazione Viareggio-Lucca ovest e proviene da Viareggio, il Ramo di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Pisa. In alternativa proseguire sulla A12 Genova-Rosignano e uscire alla stazione di Pisa Centro. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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