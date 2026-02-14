Autostrada A1 | incidente tra Firenze sud e Incisa Reggello Tratto chiuso

Un incidente tra un tir e un’auto ha causato la chiusura temporanea dell’autostrada A1 tra Firenze sud e Incisa Reggello oggi, 14 febbraio 2026. La collisione si è verificata al chilometro 308 e ha bloccato il traffico in entrambe le direzioni alle 16:20. Le forze dell’ordine stanno gestendo la situazione e stanno cercando di ripristinare la circolazione. La strada rimane chiusa fino a nuovo avviso.

FIRENZE – Incidente nel tratto fiorentino dell’autostrada A1 oggi, 14 febbraio 2026. Alle 16:20 circaè stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Firenze sud e Incisa Reggello in entrambe le direzioni, per un incidente al km 308, nel quale sono rimasti coinvolti un tir e un’autovettura in direzione Bologna. L’impatto a seguito dell’incidente ha provocato lo spostamento di alcuni new jersey centrali sulla carreggiata opposta verso Roma. Per questo motivo, attualmente il traffico è bloccato in entrambe le direzioni e si registrano 3 km di coda sia in direzione Bologna che in direzione Roma. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Questa notte, l’autostrada A1 sulla tratta tra Firenze sud e Incisa Reggello rimarrà chiusa per alcune ore.

La notte tra sabato e domenica, il tratto dell’autostrada A1 tra Incisa Reggello e Firenze sud sarà chiuso in entrambe le direzioni.

Autostrade per l'Italia informa del tratto chiuso tra Firenze sud e Incisa - Reggello, in direzione sud - Roma, dalle ore 22:00 di stasera, 12 febbraio, alle ore 06:00 di domani, venerdì 13 febbraio. facebook