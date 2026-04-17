Autostrada A1 | stazioni di Firenze Scandicci e Monte Savino chiuse di notte

Nella notte, le stazioni di servizio sull'autostrada A1 tra Firenze Scandicci e Monte Savino sono state chiuse, inclusa l'area di parcheggio

-sarà chiusa la stazione di Firenze Scandicci, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Bologna: Firenze nord; in uscita per chi proviene da Roma: Firenze Impruneta; -sarà chiusa l’area di parcheggio “Villa Costanza est”, situata nel tratto compreso tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci, verso Bologna. In alternativa, per accedere all’area di parcheggio, si consiglia di uscire a Firenze nord, al km 279+900 della A1 e rientrare dalla stessa stazione verso Roma. Chi invece si trova all’interno dell’area di parcheggio, dovrà immettersi sulla A1 verso Roma, uscire a Firenze Impruneta, al km 295+500 e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Bologna.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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Ore 11.10: evento concluso. Permangono code a tratti tra Firenze Scandicci e Bivio A1/Variante di Valico. Ore 10.55: In calo a 5 km. Ore 10.30: In #A1 per veicolo in avaria tra 6 km di coda verso Nord tra Bivio Complanare Firenze nord-A11 e Bivio A1 - facebook.com facebook