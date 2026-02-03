Autostrada A1 | chiusure notturne delle stazioni Firenze Impruneta Valdarno Monte San Savino

Questa notte, alcune stazioni di servizio lungo l’autostrada A1 resteranno chiuse. In particolare, Firenze Impruneta, Valdarno e Monte San Sanino non saranno accessibili dalle 23 alle 5 del mattino. Chi viaggia in zona dovrà usare percorsi alternativi o pianificare in anticipo i rifornimenti. La chiusura fa parte di lavori di manutenzione programmata.

ROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli sono in programma nei prossimi giorni le seguenti chiusure notturne. Per attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, nelle due notti di mercoledì 4 e giovedì 5 febbraio 2026, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Bologna: Firenze Scandicci; in uscita per chi proviene da Roma: Firenze sud. Per attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di giovedì 5 alle 6:00 di venerdì 6 febbraio, sarà chiusa la stazione di Valdarno, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

