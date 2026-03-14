Autostrada A1 | tratto Valdichiana-Monte San Savino chiuso di notte

Nella notte, il tratto dell'autostrada A1 tra Valdichiana e Monte San Savino sarà chiuso per lavori di manutenzione. La chiusura riguarda un segmento della carreggiata che sarà interdetto al traffico durante le ore notturne. La disposizione si rende necessaria per consentire le operazioni di intervento e garantire la sicurezza. La chiusura durerà fino a nuova comunicazione.

ROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, per lavori di competenza Anas, sarà chiuso il tratto compreso tra Valdichiana e Monte San Savino, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:-dalle 22:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 marzo, sarà chiuso il tratto Valdichiana-Monte San Savino, verso Firenze.L’area di servizio “Lucignano est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00.In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:per il traffico locale, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valdichiana, percorrere la viabilità ordinaria seguendo la segnaletica gialla indicante... 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: tratto Valdichiana-Monte San Savino chiuso di notte Articoli correlati Leggi anche: Autostrada A1: tir in avaria tra Monte San Savino e Valdichiana, traffico in tilt A1 Milano-Napoli: chiusure notturne tratto Valdichiana-Monte San Savino in entrambe le direzioniArezzo, 13 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori di competenza Anas, sarà chiuso il tratto compreso tra Valdichiana e Monte San Savino, in... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Autostrada A1 tratto Valdichiana Monte... Temi più discussi: Tutor autostrade 2026: mappa dei dispositivi attivi a Marzo; Terza corsia A1, il Sindaco di Foiano Franci: Opera strategica per la Valdichiana e per tutta la Toscana del sud; Le tratte autostradali sorvegliate da tutor e autovelox: la mappa completa per i viaggi di primavera e i ponti; A1 Milano-Napoli | chiusure notturne tratto Valdichiana-Monte San Savino in entrambe le direzioni. A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO VALDICHIANA-MONTE SAN SAVINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONIA1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO VALDICHIANA-MONTE SAN SAVINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONIRoma, 13 marzo 2026 - Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori ... trasporti-italia.com Autostrada A1: stazione di Valdichiana chiusa tre nottiROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di rifacimento giunti di dilatazione, nelle tre notti di mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6 marzo 2026, con orario 22:00-6:00, sarà ... firenzepost.it In #A1 rallentamenti tra Valdichiana e Monte San Savino verso Nord per perdita di carico #viabiliTOS x.com C'è un borgo in Toscana dove il tempo scorre diversamente. Monte San Savino, cuore della Valdichiana, dove la semplicità è una scelta. Dove ogni giornata ha il sapore di ciò che è genuino, autentico, vero. È qui che nasce Fonte De' Medici. E questa stessa - facebook.com facebook