Automazione domestica e cura delle superfici | l’evoluzione del pre-trattamento macchie

(Adnkronos) – Durante l'evento esperienziale "The Art of Cleaning" a Milano, presso il Wonder Event Space, Ecovacs Robotics ha delineato la filosofia "Created for Ease", un approccio che mira a ridurre drasticamente l'intervento manuale e il carico mentale dell'utente. Il fulcro di questa visione risiede nella creazione di una tecnologia "che non chiede attenzione, ma la restituisce", trasformando i nuovi dispositivi Ecovacs da semplici elettrodomestici a estensioni autonome e intelligenti della casa. L'evento segna anche un traguardo per la categoria dei robot con lavaggio a rullo: i prodotti OZMO ROLLER infatti hanno superato, a livello globale, 1,6 milioni di unità vendute.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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