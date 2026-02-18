google home semplifica automazione domestica

Google ha aggiornato la sua app Home perché vuole rendere più facile controllare le cose in casa. Questa novità permette di impostare le routine in modo più rapido e intuitivo, così gli utenti possono gestire luci, musica e dispositivi con un solo comando. Un esempio concreto è la possibilità di attivare tutte le funzioni di casa con un solo tocco, senza dover aprire più app o menu.

l’aggiornamento di google home continua a evolversi, offrendo nuove funzioni per semplificare la gestione delle routine e migliorare l’esperienza d’uso. le modifiche più recenti riguardano sia l’editor di automazione sia l’integrazione con google home for web, con focus su nuove azioni vocali predefinite e su prestazioni più snelle. google home: aggiornamenti recenti e potenziamenti dell’automation editor. Il rilascio iniziale del mese ha introdotto il supporto per pulsanti hardware intelligenti, aprendo nuove possibilità di controllo. Dopo di esso, l’aggiornamento di metà febbraio aggiunge azioni vocali predefinite pensate per velocizzare la creazione di nuove routine. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Google home aggiornamento più recente migliora automazione e altre novitàGoogle Home ha rilasciato un nuovo aggiornamento perché vuole rendere più semplice controllare le luci e i dispositivi smart in casa.

