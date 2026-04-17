Autocisterna si ribalta in autostrada | lavorava nel Ravennate il camionista morto in A14

Un incidente mortale si è verificato ieri lungo l’autostrada A14, coinvolgendo un’autocisterna che si è ribaltata. L’incidente ha causato la morte del conducente, un autista impiegato da una ditta di Faenza. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Una tragedia è avvenuta ieri in autostrada e a farne le spese è stato un camionista di una ditta faentina. Solo questa mattina è stato riaperto il tratto dell’autostrada A14 Bologna-Taranto compreso tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, dove un mezzo pesante con cisterna si è ribaltato.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Incidente nel solito tratto dell'A14: due feriti e autostrada chiusa Notizie correlate Autocisterna si ribalta sull'A14 Bologna-Taranto a San Lazzaro di Savena, conducente morto: autostrada chiusaDrammatico incidente sull’autostrada A14, la Bologna-Taranto: giovedì 16 aprile, attorno alle ore 16, un’autocisterna si è ribaltata all’altezza del... Autocisterna si ribalta: autostrada chiusa, morto il conducente | FOTOAttorno alle ore 16 di oggi, giovedì 16 aprile, un’autocisterna si è ribaltata all’altezza del chilometro 26 nord dell’autostrada A14 Bologna-Taranto. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Autocisterna si ribalta: autostrada chiusa, morto il conducente | FOTO e VIDEO; Autocisterna si ribalta sull'A14 Bologna-Taranto a San Lazzaro di Savena, conducente morto: autostrada chiusa; Autocisterna che trasporta liquido altamente infiammabile si ribalta in A14: autostrada bloccata tra Castel San Pietro e Bologna; Autocisterna si ribalta sull'A14 a San Lazzaro: autista 54enne perde la vita, autostrada chiusa. Autocisterna si ribalta sull'A14 Bologna-Taranto a San Lazzaro di Savena, conducente morto: autostrada chiusaAutocisterna si capovolge sull'A14 Bologna - Taranto a San Lazzaro di Savena: morto l'uomo al volante del mezzo ... virgilio.it Autocisterna si ribalta sull’A14, muore il conducenteSull’asfalto dell’A14 resta il segno di una notte lunga e complessa, segnata da un incidente che ha strappato la vita a un autotrasportatore e paralizzato uno ... pupia.tv AUTOCISTERNA RIBALTATA IN A14: IL VIDEO DEL DELICATO INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO facebook Autocisterna si ribalta: autostrada chiusa in entrambi i sensi di marcia x.com