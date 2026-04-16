Autocisterna si ribalta | autostrada chiusa morto il conducente | FOTO

Un incidente si è verificato oggi nel pomeriggio sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, all’altezza del chilometro 26 nord. Un’autocisterna si è ribaltata, causando la chiusura temporanea della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma il conducente dell’automezzo è deceduto nell’impatto. La strada rimane chiusa mentre si svolgono le operazioni di rimozione e i rilievi di rito.

Attorno alle ore 16 di oggi, giovedì 16 aprile, un’autocisterna si è ribaltata all’altezza del chilometro 26 nord dell’autostrada A14 Bologna-Taranto. Durante la carambola il conducente del veicolo è deceduto.Il mezzo pesante, che si è ribaltato all’altezza di San Lazzaro di Savena coinvolgendo.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Esplode cisterna in autogrill a Teano, caos in autostrada Notizie correlate Autocisterna si ribalta: autostrada chiusa in entrambi i sensi di marciaAttorno alle ore 16 di oggi, giovedì 16 aprile, un’autocisterna si è ribaltata all’altezza del chilometro 26 nord dell’autostrada A14 Bologna-Taranto. Autocisterna si ribalta, conducente miracolosamente illesoLa fuoriuscita autonoma è avvenuta nelle prime ore della giornata odierna 19 febbraio in via Acquanera a Pernumia. Una raccolta di contenuti Si parla di: Incidente e traffico in A14, altezza San Lazzaro. Autocisterna si ribalta sull'A14 tra Castel San Pietro e San Lazzaro: tratto chiuso e traffico in tiltAutocisterna si ribalta sulla A14: traffico bloccato, intervento dei soccorsi e lunghe code in entrambe le direzioni. Ecco gli ultimi aggiornamenti. notizie.it Autocisterna si ribalta in A1. Miracolo in autostrada: auto evitano il tir impazzitoUn tir cisterna della Iveco si è ribaltato intorno alle 10,30 sull’A1 nei pressi dello svincolo di S. Cesareo. L’incidente non ha coinvolto altri veicoli e l’autista del mezzo pesante è stato soccorso ... affaritaliani.it