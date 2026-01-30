Schianto sulla circonvallazione auto contro il guard-rail | grave una ragazza estratta dalle lamiere nella vettura in bilico FOTO

Un’auto si è schiantata contro il guard-rail sulla circonvallazione di Pescara, poco dopo le 23:30 di giovedì. La vettura è rimasta in bilico, e una ragazza è stata estratta dalle lamiere in condizioni gravi. L’incidente è avvenuto poco dopo la galleria, all’altezza dell’uscita Pescara Colli, in direzione Francavilla al Mare. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma le operazioni di recupero sono state complesse. La strada è rimasta chiusa per

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.