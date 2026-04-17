Auto sbanda e vola nel campo | ferito il conducente

Un incidente stradale si è verificato ieri sera a San Michele al Tagliamento, quando un'auto ha sbandato uscendo dalla carreggiata e finendo in un campo. A bordo c'era un conducente che ha riportato ferite e ha ricevuto assistenza sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori per prestare le prime cure e trasportare il ferito in ospedale. La dinamica dell'incidente è ancora sotto esame da parte delle forze dell'ordine.

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VENEZIA) - Sbanda con l'auto e vola nel campo: ferito il conducente. Un violento incidente stradale ha impegnato i soccorritori nella serata di ieri, giovedì 16 aprile. L'incidente Verso le 22 lungo la strada regionale 74 - l'arteria che collega Bibione a San Michele al Tagliamento - il conducente di una station wagon ha perso improvvisamente il controllo del veicolo, finendo la propria corsa fuori dalla carreggiata. Secondo una prima ricostruzione l'uomo stava procedendo in direzione San Michele quando, giunto all'altezza della frazione di San Filippo, è avvenuto lo schianto. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità l'auto ha scartato bruscamente, ha sbandato e, dopo un breve volo, è atterrata rovinosamente nel campo adiacente alla sede stradale.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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Auto Contromano in Autostrada Provoca uno Spaventoso Incidente

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