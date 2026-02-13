Auto sbanda sulla Provinciale e ' vola' in un campo | uomo in gravi condizioni

Un uomo di 42 anni, Marco Rossi, è rimasto gravemente ferito giovedì sera sulla Provinciale di Agnosine dopo che la sua auto è sbandata e si è ribaltata in un campo, probabilmente a causa di una manovra improvvisa per evitare un animale sulla strada.

L’incidente giovedì sera lungo la Sp79, nei pressi della località Fondi. Sul posto ambulanze, vigili del fuoco, carabinieri e polizia stradale Un uomo di 42 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella serata di giovedì ad Agnosine. L’allarme è scattato intorno alle 21.20 lungo la Strada provinciale 79, all’altezza della località Fondi, dove c’è il ristorante Martin Pizza. Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo dell’auto, finendo fuori strada e terminando la sua corsa in un campo. L’impatto è stato violento e le condizioni dell’uomo sono apparse subito serie ai soccorritori.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

