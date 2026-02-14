Alle 3.30 di questa notte, un’auto guidata da un uomo di 35 anni è uscita di strada e si è ribaltata in via Poggio alle Viti a Massarosa, finendo in un fosso pieno d’acqua. L’incidente ha causato la morte del conducente, mentre il fratello e la sorella a bordo sono riusciti a uscire incolumi. Il fratello ha messo in salvo la sorella, che era rimasta intrappolata nell’auto capovolta.

Viareggio, 14 febbraio 2026 – Incidente mortale a Massarosa. Alle 3.30 di stamani 14 febbraio, un’auto si è ribaltata in via Poggio alle viti finendo la sua corsa in un fosso pieno d’acqua. A bordo della macchina, finità sott’acqua per metà, viaggiavano 3 persone. Il giovane conducente, classe ‘99, ha perso la vita. Gli altri due occupanti sono riusciti a salvarsi. I due sarebbero fratello e sorella, secondo una prima ricostruzione uno di loro avrebbe citofonato a una casa vicina per allertare il 112. Nell’attesa dei soccorsi il fratello avrebbe rianimato la sorella salvandole la vita. Sul posto sono intervenuti i vigili dle fuoco, i soccorritori del 118 e la polizia stradale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Auto sbanda e finisce nel fosso, morto il conducente. A bordo anche fratello e sorella: lui le salva la vita

