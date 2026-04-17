Auto e moto d' epoca davanti alla Reggia per raccogliere fondi per l' ospedale

Un evento dedicato alle auto e moto d'epoca si è svolto davanti alla Reggia, con l'obiettivo di raccogliere fondi per l'ospedale locale. L'iniziativa, organizzata dal Lions Club Caserta Villa Reale N.C., ha preso il nome di “Raduniamoci in allegria” e si è svolta con la partecipazione di appassionati e visitatori. La manifestazione ha previsto l'esposizione di veicoli storici e momenti di intrattenimento.

Il Lions Club Caserta Villa Reale N.C., fedele al proprio motto internazionale “We Serve”, ha organizzato l’evento “Raduniamoci in allegria”. La manifestazione, che coniuga la passione per il motorismo storico con l’impegno civile, si svolgerà domenica 19 aprile davanti alla splendida Reggia di.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Auto e moto d’epoca in vetrina alla FieraFine settimana con il pieno di eventi a Cesena Fiera, con tre appuntamenti di respiro nazionale tra auto e moto d’epoca, wellness e congresso medico... Leggi anche: Le follie del No: finto karaoke dell'Anm alla Finanza per raccogliere fondi Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Auto e moto leggendarie in mostra, 250 bolidi da ammirare alle Cascine; Veicoli iconici, storia e solidarietà per il primo Festival auto & moto d’epoca; Raduno d’epoca a Taranto, motori e storia in mostra nel centro cittadino; Al Parco Ducos rombi storici tra auto e moto d’antan. In 260 per la Bergamo-San Vigilio in moto d’epoca - Foto e videoTanti i giovani presenti: «Segnale forte di una passione che continua a tramandarsi di generazione in generazione». ecodibergamo.it Auto e Moto d’epoca 2024, tutto quello che c’è da sapereOltre 7000 auto, 6 padiglioni, 4 aree esterne e 125.000 mq espositivi per il piuÌ grande mercato d’Europa. Sono questi i numeri dedicati alla compravendita di veicoli, a conferma della caratura ... ilsole24ore.com Messina. Spara da un’auto in tangenziale, inseguito e fermato L'auto segnalata in tangenziale, poi rintracciata sul Boccetta. Cos'è accaduto... - facebook.com facebook