Auto e moto d’epoca in vetrina alla Fiera

Alla Fiera di Cesena, questo fine settimana si concentrano tre eventi importanti. Auto e moto d’epoca invadono i padiglioni, attirando appassionati da tutta Italia. Nel frattempo, si tengono anche un congresso medico scientifico e un appuntamento dedicato al wellness. La città si anima con un mix di esposizioni e incontri di livello nazionale.

Fine settimana con il pieno di eventi a Cesena Fiera, con tre appuntamenti di respiro nazionale tra auto e moto d’epoca, wellness e congresso medico scientifico. Oggi e domani il polo fieristico ospiterà il congresso medico ‘Le Breast Unit della Romagna si incontrano’, il Sidea – StrongFirst Open Day e la Mostra Scambio di Auto e Moto d’Epoca. Oggi e domenica 1° febbraio, inoltre, i padiglioni di Pievesestina ospitano la 54ª edizione della Mostra Scambio di Auto e Moto d’Epoca, storica manifestazione per gli amanti dei veicoli che hanno scritto importanti pagine nelle due e quattro ruote. Oltre 250 gli espositori da tutta Italia che presentano auto e moto d’epoca, ricambi, pubblicazioni specializzate e oggetti da collezione a centinaia di appassionati e esperti del settore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

