C’è un momento nella vita delle Istituzioni in cui bisogna osare. E quando si tratta di raccogliere fondi, si sa, va bene tutto. Anche trasformare il paludato circolo ufficiali della guardia di finanza della Capitale in un DJ set. Succede che la sezione romana dell’Anm abbia deciso di organizzare la «prima festa del distretto», per il prossimo 4 marzo, con la formula «buffet & DJ set». Contributo: 60 euro. Finalità: «beneficenza», perché il ricavato sarà devoluto al Comitato «Giusto dire No» voluto proprio dall’Anm e che in queste settimane si sta battendo senza risparmio di energie (e di soldi) per far naufragare al referendum la riforma della giustizia voluta dal governo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le follie del No: finto karaoke dell'Anm alla Finanza per raccogliere fondi

Leggi anche: Toghe rozze, Nordio non accetta le scuse del segretario dell’Anm: post indegno, inadeguato alla carica che ricopre

Leggi anche: Addio all’ex presidente Uildm di Bergamo: «Una vita a raccogliere fondi»

Tutti gli aggiornamenti su Anm.

Temi più discussi: Al via il Festival di Sanremo nel nome della Repubblica; Achille Lauro: Farò follie sul palco? Non farò sgambetti a Carlo sul palco; Juve spuntata: colpa delle follie di calciomercato pagate care...; Achille Lauro e l'omaggio alle vittime di Crans Montana a Sanremo/ Non sono solo canzonette.

Ecco tutte le follie dei No passDagli assalti ai gazebi dei partiti al fallimento dei blocchi stradali e ferroviari, arrivando alle pettorine di Auschwitz: tutte le follie dei no pass Era il 24 luglio quando, all'indomani ... ilgiornale.it

Moretti (PD): Basta assecondare le follie No Vax: rafforzare subito l’obbligo vaccinale e le sanzioniÈ impensabile che nel 2019 si possa ancora finire in Rianimazione ‘per colpa’ di una sbucciatura a un ginocchio. Purtroppo queste sono le conseguenze delle follie dei No vax e di una cattiva politica ... quotidianosanita.it

Anm Napoli - facebook.com facebook