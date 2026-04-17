Autismo e diagnosi prenatale | esperti a confronto

Da casertanews.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 21 ottobre si terrà un convegno medico promosso dal Centro Medico Polispecialistico Hermes in collaborazione con l’Ordine dei medici, dedicato all’autismo e alla diagnosi prenatale. Il focus principale sarà lo screening degli anticorpi anti-recettore del folato (FR?A), considerato uno strumento importante per individuare precocemente i segnali di autismo. L’evento riunirà esperti del settore per approfondire le ultime novità e metodologie nel campo della diagnosi precoce.

Lo screening degli anticorpi anti-recettore del folato (FR?A) quale importante strumento per la diagnosi precoce dell’autismo: sarà il tema centrale dell’interessante convegno medico che il Centro Medico Polispecialistico Hermes promuove per il martedì 21, in collaborazione con l’Ordine dei.🔗 Leggi su Casertanews.it

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