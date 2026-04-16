Diagnosi prenatale per la prevenzione dell' autismo | convegno al Centro Hermes
Il Centro Medico Polispecialistico Hermes organizza un convegno il 21 aprile dedicato alla diagnosi prenatale dell’autismo. Durante l’evento si parlerà dello screening degli anticorpi anti-recettore del folato (FR?A) come strumento per la diagnosi precoce. L’incontro è rivolto a professionisti del settore medico e si svolgerà in collaborazione con enti specializzati nel campo.
Lo screening degli anticorpi anti-recettore del folato (FR?A) quale importante strumento per la diagnosi precoce dell’autismo: sarà il tema centrale dell’interessante convegno medico che il Centro Medico Polispecialistico Hermes promuove per il prossimo martedì 21 aprile, in collaborazione con.🔗 Leggi su Casertanews.it
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