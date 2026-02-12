San Valentino si trasforma in un giorno di attenzione anche per i piccoli cuori. Oggi si celebra la Giornata Mondiale delle Cardiopatie Congenite, un evento che mette in evidenza la diagnosi precoce e le cure più efficaci per i neonati con queste condizioni. Gli esperti spiegano che individuare il problema già durante la gravidanza permette di intervenire tempestivamente e migliorare le possibilità di sopravvivenza. Ogni anno, in Italia, 8-10 neonati su mille nascono con questa patologia, ma grazie ai progressi della medicina, le prospettive sono

San Valentino non è solo la festa degli innamorati. È anche la Giornata Mondiale delle Cardiopatie Congenite, che interessano (sia pure se con forme e intensità diversa) 8–10 neonati ogni 1.000 nati vivi. Il percorso e la prognosi di queste condizioni sono profondamente mutati, in meglio, negli ultimi anni, ma c'è ancora molto da fare, considerando che feti con cardiopatia congenita hanno un rischio doppio di nascita pretermine, rispetto alla popolazione generale dei nati sani. Per questo, arrivano le raccomandazioni degli esperti. In occasione della Giornata Mondiale delle Cardiopatie Congenite, che ricorre il 14 febbraio, la Società Italiana di Neonatologia (SIN) e la Società Italiana di Cardiologia Pediatrica e delle Cardiopatie Congenite (SICP) confermano che l'unica strategia efficace nei confronti di questa categoria estremamente fragile di neonati cardiopatici è un approccio multidisciplinare integrato e pianificato da professionisti esperti.

© Dilei.it - Giornata Cardiopatie Congenite, dalla diagnosi prenatale per i piccoli cuori fino alla cura ottimale: i consigli degli esperti

