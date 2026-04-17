Ausl il 31enne Marco Montalti è il nuovo direttore dei distretti sanitari Cesena Valle Savio e Rubicone

Il dottor Marco Montalti è stato nominato direttore dei distretti sanitari Cesena Valle Savio e Rubicone. La scelta è avvenuta tramite una selezione pubblica e la delibera è stata firmata dal direttore generale dell’Ausl della Romagna. Montalti, 31 anni, prende il posto di Paola Ceccarelli, che ha assunto un nuovo incarico. La nomina è stata comunicata ufficialmente dall'ente sanitario locale.

Il dottor Marco Montalti è il nuovo direttore del distretti sanitari Cesena Valle Savio e Rubicone. Nominato a seguito di apposita procedura di selezione pubblica con delibera del direttore generale dell’Ausl della Romagna Tiziano Carradori, succede a Paola Ceccarelli che ha assunto l’incarico di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Ausl, il 31enne Marco Montalti è il nuovo direttore del distretti sanitari Cesena Valle Savio e RubiconeIl dottor Marco Montalti è il nuovo direttore del distretti sanitari Cesena Valle Savio e Rubicone. Il nuovo direttore . Montalti, dal Righi ai vertici dell’AuslUn giovane medico, che ha bruciato le tappe di una carriera che di certo punterà ancora più in alto, è stato nominato direttore dei Distretti... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Ausl, il 31enne Marco Montalti è il nuovo direttore dei distretti sanitari Cesena Valle Savio e Rubicone; Il nuovo direttore Montalti dal Righi ai vertici dell’Ausl. Il nuovo direttore . Montalti, dal Righi ai vertici dell’AuslPresentato il responsabile dei distretti sanitari: con i suoi 31 anni è il dirigente più giovane in regione. ilrestodelcarlino.it