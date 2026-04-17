Atv evolve Scipione e cambia il trasporto pubblico locale notturno

Da lunedì 20 aprile, il trasporto pubblico notturno a Verona subirà una modifica con l'aggiornamento dell'app Scipione, sviluppata da Atv. Questa novità mira a rendere gli spostamenti serali più semplici, sicuri e più efficienti grazie a nuove funzionalità tecnologiche. L'azienda ha annunciato che l'aggiornamento sarà disponibile a partire da quella data, migliorando l'esperienza degli utenti durante le ore serali.

A partire da lunedì, 20 aprile, muoversi per le vie di Verona durante le ore serali diventerà un'esperienza più semplice, sicura e tecnologica grazie all'aggiornamento dell'app Scipione lanciato da Atv. Il software sarà ancora lo strumento per la prenotazione del bus a chiamata, evolvendosi però.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Atv cambia il trasporto serale con una nuova rete integrata a ScipioneDa domani a Verona potenziati i collegamenti tra quartieri e centro con un’offerta più capillare ed efficiente attiva ogni giorno dalle 20. Trasporto pubblico locale, tra disservizi e trattative. Il Comitato utenti indice un'assembleaANCONA – Il Comitato utenti del trasporto pubblico locale di Ancona invita tutti i cittadini interessati all’assemblea aperta che si terrà domani,... Altri aggiornamenti App Scipione, il bus serale a Verona è zero pensieri: cosa cambiaDa lunedì 20 aprile, l'App Scipione di Atv riceve un aggiornamento tecnologico che la trasforma in un assistente di viaggio personale ... veronaoggi.it ATV: upgrade per l’app Scipione, ora si programma il viaggio su tutti i bus serali(FERPRESS) – Verona, 17 APR – Muoversi in città di sera con i bus ATV diventa più semplice, più sicuro e più smart, grazie al nuovo upgrade dell’app Scipione, operativo sugli smartphone di tutti gli u ... ferpress.it