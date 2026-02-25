Trasporto pubblico locale tra disservizi e trattative Il Comitato utenti indice un' assemblea

ANCONA – Il Comitato utenti del trasporto pubblico locale di Ancona invita tutti i cittadini interessati all’assemblea aperta che si terrà domani, giovedì 26 febbraio alle 18, nei locali del Circolo Ranieri a Tavernelle. L'iniziativa nasce per dare una risposta collettiva ai disservizi che spesso colpiscono chiunque utilizzi i mezzi pubblici. Il CutA, da tempo impegnato nel monitoraggio della qualità del servizio, intende fare il punto della situazione a seguito del confronto istituzionale già avviato. «Il trasporto pubblico – spiegano i portavoce del Comitato Daniele Ballanti e Lorella Schiavoni - è un servizio essenziale che deve rispondere alle esigenze reali del territorio». Anche per questo «abbiamo presentato al Sindaco soluzioni puntuali per migliorare il servizio: ora la cittadinanza attende risposte concrete e non più rimandabili». AnconaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

