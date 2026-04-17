Attrezzo da scasso nel borsello e smartphone di un altro nelle mutande

Un agente del Commissariato di Cornigliano, libero dal servizio, ha notato un comportamento sospetto in corso Perrone intorno alle 19:30 di ieri sera. Durante il suo controllo, ha scoperto che un uomo portava un attrezzo da scasso nel borsello e uno smartphone nascosto nelle mutande. La presenza di questi oggetti ha portato all’arresto del sospettato, che è stato portato in commissariato per ulteriori verifiche.

Certe volte il "fiuto" non timbra il cartellino. Lo sa bene un agente del Commissariato di Cornigliano che ieri sera, intorno alle 19:30, nonostante fosse libero dal servizio, ha capito subito che in corso Perrone qualcosa non quadrava.Quel "fare sospetto" davanti al supermercatoDue uomini si.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Muore dissanguato nel suo campo. Incidente con un attrezzo da lavoroSi recide l’arteria femorale con il flessibile, muore dissanguato nel suo appezzamento di terra. Prima il colpo al bar, poi il tentativo in un altro negozio: l'uomo che gira per le strade con arnesi da scassoQuando i carabinieri della sezione Radiomobile di Seregno lo hanno fermato e perquisito lo hanno trovato in possesso di chiavi alterate e... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Attrezzo da scasso nel borsello e smartphone (di un altro) nelle mutande; Scoperta mentre ruba, fugge e torna a colpire poco dopo nello stesso centro commerciale: arrestata a Villa Guardia; Furto in un distributore automatico, denunciati due giovani dopo segnalazioni in strada; Briatico, due persone fermate con attrezzi da scasso e oro sospetto. Cominciamo a presentare gli firmati Aqquatix partendo da un attrezzo che unisce design, funzionalità e lavoro efficace in acqua: Una coppia di manubri a forma di fiore pensata per l’attività di braccia e busto, con facebook