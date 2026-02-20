Muore dissanguato nel suo campo Incidente con un attrezzo da lavoro
Mario Storri, 81 anni, è morto dissanguato nel suo campo dopo un incidente con un attrezzo da lavoro. L’uomo si è ferito gravemente mentre usava il flessibile, recidendosi l’arteria femorale. L’incidente è avvenuto mercoledì pomeriggio a Badia Agnano, frazione di Bucine. Nonostante i tentativi di soccorso, l’anziano è deceduto sul posto. La dinamica del fatto rimane sotto accertamento, ma sembra che l’incidente sia stato improvviso e accidentale. La comunità si stringe intorno alla famiglia di Mario Storri.
Si recide l’ arteria femorale con il flessibile, muore dissanguato nel suo appezzamento di terra. Tragedia nel pomeriggio di mercoledì a Badia Agnano, nel comune di Bucine, dove ha perso la vita l’81enne Mario Storri. Era nel suo orto, a quanto pare stava lavorando su di una gabbia di ferro quando, per cause in corso di accertamento da parte degli organi competenti, l’utensile gli è scivolato dalle mani andandolo a colpire nella gamba e procurandogli una ferita che, da lì a pochi secondi, non gli ha purtroppo lasciato scampo. Gli ha reciso un punto troppo delicato, il principale vaso arterosio dell’arto inferiore e nonostante le richieste di aiuto e l’immediato intervento da parte di chi si trovava nei paraggi non c’è stato niente da fare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Brescia, 79enne si ferisce nel bosco con la motosega e muore dissanguatoA Brescia, un uomo di 79 anni è morto dopo essersi ferito con una motosega nel bosco.
Colpito da un ramo mentre pota un albero, muore operaio 39enne: incidente sul lavoro nel TorineseUn incidente sul lavoro a San Francesco al Campo, nel Torinese, è costato la vita a Danilo Bergagna, un operaio di 39 anni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
