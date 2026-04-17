Attraversamenti pedonali rialzati a Cinecittà est i primi due | Puntiamo a farne 50 nel municipio

A Cinecittà est sono stati recentemente realizzati i primi due attraversamenti pedonali rialzati in via Stefano Oberto, una strada che collega il mercato rionale e Villa Flaviana. L’amministrazione ha annunciato l’intenzione di installarne complessivamente cinquanta nel territorio del municipio. Questa iniziativa mira a migliorare la sicurezza dei pedoni e a ridurre la velocità dei veicoli lungo le strade interessate.

In via Stefano Oberto, strada su cui affacciano il mercato rionale e Villa Flaviana, sono stati appena completati i primi due attraversamenti pedonali rialzati. Sono i primi di una lunga serie che, Comune e Municipio VII, intendono realizzare nel popoloso quadrante.I primi attraversamenti.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Roma rallenta, in partenza i cantieri per i nuovi attraversamenti pedonali rialzati. La mappaGli interventi, per la realizzazione di 175 attraversamenti, riguardano tutta la città. Tre vittime della strada in 24 ore: arrivano nuovi attraversamenti pedonali rialzatiDopo le recenti tragedie di corso Garibaldi e di corso Vittorio Emanuele arrivano i primi provvedimenti per le strade del centro cittadino Ci saranno... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Completati i nuovi attraversamenti pedonali rialzati a Quattro Strade e Vazia.; Porto San Giorgio, sul lungomare sosta a spina pesce e attraversamenti pedonali rialzati; Attraversamenti pedonali rialzati per limitare la velocità dei mezzi; Mosciano, respinta in consiglio la proposta sui passaggi rialzati. Nuovi attraversamenti pedonali rialzati con dossi a Quattro Strade e VaziaGrazie ad alcune economie del progetto ‘A scuola ci andiamo da soli’, portato avanti dall’assessorato alla sostenibilità ambientale guidato da Giuliano Sanesi e dall’assessore alle politiche sociali d ... rietinvetrina.it Scuola di Rovano: bocciata la mozione sugli attraversamenti pedonaliMOSCIANO SANT'ANGELO - Bocciata la mozione di Puntiamosciano e Mosciano Domani per l'installazione di due attraversamenti pedonali rialzati nei pressi della scuola di Rovano. Il sindaco Galiffi ha il ... ekuonews.it Scuola di Rovano: bocciata la mozione sugli attraversamenti pedonali LEGGI https://www.ekuonews.it/scuola-di-rovano-bocciata-la-mozione-sugli-attraversamenti-pedonali/ facebook