Roma rallenta in partenza i cantieri per i nuovi attraversamenti pedonali rialzati La mappa

Roma ferma i lavori sui nuovi attraversamenti pedonali rialzati a causa di ritardi nelle approvazioni. In via Aurelia, tra via di Villa Betania e via di San Pancrazio, i cantieri ancora non sono partiti, nonostante le autorizzazioni siano state ottenute settimane fa. La mancanza di attività rallenta le aspettative di migliorare la sicurezza dei pedoni in quella zona. A breve si attendono aggiornamenti sullo stato dei lavori e sulle procedure da seguire.

Gli interventi, per la realizzazione di 175 attraversamenti, riguardano tutta la città. Su via Aurelia intanto ci sono già i primi due esempi (e i nuovi marciapiedi) In via Aurelia, tra via di Villa Betania e via di San Pancrazio ci sono due nuovi attraversamenti pedonali rialzati. L’intervento è parte di un lavoro più ampio che il Dipartimento Lavori pubblici ha avviato per realizzare nell’area nuovi marciapiedi, in un tratto in cui erano inesistenti. Ma gli interventi non si fermano qui: nelle prossime settimane, infatti, partiranno i lavori per la realizzazione di altri 175 attraversamenti pedonali rialzati, contenuti in una memoria approvata lo scorso 13 novembre e firmata dall’assessora ai Lavori Pubblici, Ornella Segnalini. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Sicurezza stradale, a Sassuolo sei nuovi attraversamenti pedonali luminosiA Sassuolo sono stati installati sei nuovi attraversamenti pedonali luminosi dopo l’incidente che un anno fa ha coinvolto un ragazzo di 15 anni.

Leggi anche: Attraversamenti pedonali illuminati: "Così aumenteremo la sicurezza"

