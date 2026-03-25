Sospesa l’attività Dal Grande Fratello dopo il blitz della polizia municipale

Il Comune di Capua ha deciso di sospendere temporaneamente l’attività commerciale chiamata “Dal Grande Fratello”, un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande situato in via Napoli, ex Piazza d’Armi. La sospensione è stata adottata dopo un intervento della polizia municipale, che ha effettuato un blitz all’interno dell’attività. La decisione è stata comunicata tramite un nuovo provvedimento amministrativo.

L’ordinanza, firmata dall'architetto Raffaella Esposito, rappresenta l’esito di un iter amministrativo avviato già nei mesi precedenti. Alla base della sospensione vi è una precedente ordinanza con cui veniva imposto al titolare dell’attività di demolire opere edilizie realizzate senza titolo su un’area di proprietà della Regione Campania. Le osservazioni presentate dal titolare dell’esercizio non sono state ritenute sufficienti dall’Ente per superare le criticità evidenziate. Con l’ordinanza, il Comune dispone la sospensione immediata dell’attività commerciale a partire dalla notifica del provvedimento. Non solo: viene fissato anche un termine di 15 giorni, trascorso il quale – in assenza di adeguamenti – potrà essere adottato un ulteriore atto per la revoca definitiva dell’autorizzazione commerciale. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Sospesa l’attività “Dal Grande Fratello” dopo il blitz della polizia municipale Articoli correlati Leggi anche: Multe e sequestri sul litorale: il blitz della polizia municipale Rifiuti e cartelle cliniche abbandonate, scatta il blitz della polizia municipaleE' stata posta sotto sequestro un'area antistante un parco privato in via Nobel a Cesa, all'esito del blitz della polizia municipale. Una raccolta di contenuti su Dal Grande Fratello Temi più discussi: Rieti, controlli della polizia sulla sicurezza nei locali: trovate irregolarità, un'attività sospesa; Ferrari, sospesa parte delle consegne in Medio Oriente: cosa sta succedendo; Felipe Prior, ex concorrente del Grande Fratello Brasile, ha ricevuto il divieto, per ordine dei tribunali, di associare il gioco d'azzardo a profitti garantiti. Grande Fratello Vip, scatta la censura a poche ore dall’inizio: ecco cosa è successoLa storia del Grande Fratello è ricca di gaffe e scivoloni inaspettati. Ricorderete come, solo l’anno scorso, a poche ore dall’inizio della diretta, in regia si erano dimenticati di chiudere i propri ... rds.it Grande Fratello Vip 8: GionnyScandal chiede di uscire dal realityMomento delicato per il concorrente che, sopraffatto dalla pressione, esprime la volontà di abbandonare il Grande Fratello. Gli altri vip cercano di sostenerlo mentre il pubblico resta in attesa. movieplayer.it Ibiza Altea si confessa al Grande Fratello: dal figlio Angel alla morte del compagno - facebook.com facebook Ascolti tv ieri, 17 marzo 2026, dal Grande Fratello Vip in prima serata allo scontro tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi x.com