Attività produttive | audizioni su mercato gas competitività sistema Italia ora legale e settore tessile

Lunedì 20 aprile, a partire dalle 16, la Commissione Attività produttive della Camera terrà audizioni su vari temi, tra cui il mercato del gas, la competitività del sistema industriale italiano, l’ora legale e il settore tessile. Le riunioni coinvolgeranno rappresentanti di enti e associazioni di categoria, che forniranno approfondimenti su ciascuna tematica. L’obiettivo è raccogliere informazioni e valutare possibili interventi in vista di future decisioni legislative.

ROMA - Lunedì 20 aprile, a partire dalle ore 16, la Commissione Attività produttive della Camera, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 20241788, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 20231791 e che abroga la direttiva 200973CE, svolge le seguenti audizioni: - rappresentanti di Federchimica - rappresentanti di Proxigas - Domenico Borello, professore ordinario di sistemi per l’energia e l’ambiente presso il dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale della Sapienza università di...🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Attività produttive: audizioni su mercato gas, competitività sistema Italia, ora legale e settore tessile Notizie correlate Leggi anche: Pfas, scatta la maxi-indagine della Regione su scarichi, emissioni, rifiuti attività produttive Bondi con delega speciale alle attività produttiveIl sindaco Nicoletta Fabio ha incaricato il consigliere comunale Lorenza Bondi "di svolgere, in diretta collaborazione con il Sindaco, un’attività... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La Giornata Parlamentare. L’agenda settimanale di Camera e Senato; Commissione Attività produttive della Camera (16.04.2026); Comm. Attività Produttive: procede iter pdl sulla cucina lombarda; In consiglio regionale riparte'' la Pratobello: mercoledì l'audizione dei costituzionalisti. Attività produttive: audizioni su mercato gas, competitività sistema Italia, ora legale e settore tessile- Lunedì dalle 16 diretta webtv Lunedì 20 aprile, alle ore 16, la Commissione Attività produttive della Camera, nell’ambito dell’esame dello schema di ... lopinionista.it Comm. Attività Produttive: procede iter pdl sulla cucina lombardaRiceviamo e pubblichiamo dall'Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia. In Commissione Attività Produttive prosegue l'iter del progetto di legge 'Disposizioni regionali per la valorizzaz ... expartibus.it Il consigliere regionale lascia l'incarico nella Commissione Attività Produttive, rimanendo consigliere semplice: «Scelta corretta dopo l'adesione a Futuro Nazionale». #veronanetwork - facebook.com facebook Il dipartimento delle Attività produttive ha pubblicato la graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili relative all'Avviso " #Sicilia opportunità per la #ricerca e le infrastrutture" (Sori). Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf… #RegioneSiciliana @edytam x.com